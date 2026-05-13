В ВСУ перестал существовать «Грузинский национальный легион»

ТАСС: «Грузинский национальный легион» прекратил свое существование
Боевое формирование иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Грузинский национальный легион» (признан в РФ террористической организацией) фактически прекратило существовать. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По данным источника, входившие в легион грузинские наемники распределены по разным подразделениям ВСУ.

Собеседник агентства отметил, что все сборы, которые продолжает осуществлять главарь легиона Мамука Мамулашвили, идут на его личное обогащение.

До этого агентство выяснило, что ежемесячно около 600 иностранных наемников подписывают контракт с ВСУ. Утверждается, что в настоящий момент в сухопутных войсках ВСУ служат более 10 тысяч военных из 75 стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее в России осудили бывшего вице-премьера Грузии за наемничество.

 
