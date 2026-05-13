Президент Литвы отверг обвинения в открытии неба для украинских дронов

Использование воздушного пространства Литвы для проведения военных операций недопустимо. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что любая попытка незаконного использования воздушного пространства республики станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов для атак на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.

 
