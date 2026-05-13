Президент Литвы отверг обвинения в открытии неба для украинских дронов

Науседа: Литва не допускает использование своего неба для военных операций

Использование воздушного пространства Литвы для проведения военных операций недопустимо. Об этом заявил президент республики Гитанас Науседа, передает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — сказал президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что любая попытка незаконного использования воздушного пространства республики станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

В марте Telegram-канал Mash сообщил, что Литва, Латвия и Эстония открыли свое воздушное пространство беспилотникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) для атак на российские регионы, в том числе на Санкт-Петербург и Ленобласть. Новый маршрут через страны Прибалтики значительно упрощает задачу украинским военным, дает ВСУ открытый выход в Финский залив и позволяет обойти ПВО в российских регионах, отметили в Mash.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Балтии из-за решения открыть небо для пролета украинских дронов для атак на Россию.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной дроны.