Украинские СМИ сообщили о взрывах в Луцке

Новые взрывы произошли в украинском городе Луцке. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«В Луцке был прилет в здание СБУ — сообщают местные паблики», — говорится в сообщении.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги, которая была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях, а также в отдельных районах Винницкой, Кировоградской и Харьковской областей республики.

До этого Минобороны России сообщило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 286 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, Черным и Азовским морями.

Беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Курской, Тамбовской, Ярославской, Тульской, Орловской, Рязанской, Калужской, Астраханской областями, Калмыкией, Крымом, Краснодарским краем, а также над Азовским и Черным морями.

