В украинской столице произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Киеве звучат взрывы», — сказано в публикации.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Житомирской, Черкасской и Полтавской областях, а также в отдельных районах Винницкой, Кировоградской и Харьковской областей республики.

В период с 9 по 11 мая действовало перемирие между Киевом и Москвой в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Накануне в министерстве обороны России рассказали, что за время его действия было зафиксировано 23 802 нарушения со стороны ВСУ. За сутки украинские формирования предприняли 12 попыток атак, выпустили 767 снарядов из артиллерии, РСЗО и минометов, а также нанесли 6905 ударов дронами.

Ведомство подчеркнуло: ВС РФ, в отличие от противника, строго соблюдали паузу: авиация, артиллерия и ударные БПЛА с российской стороны не применялись.

Ранее в Раде заявили о критической нехватке личного состава в ВСУ.