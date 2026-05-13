ВСУ начали менять тактику из-за российских беспилотников

Боец «Узбек»: ВСУ меняют тактику из-за беспилотников РФ в Харьковской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали менять тактику из-за активности российских беспилотников в Харьковской области. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости командир группы БПЛА батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным «Узбек».

По его словам, обстановка на Харьковском направлении напряженная, работы хватает. Командование поставило российским бойцам задачу: находить артиллерию, пункты управления БПЛА, срывать ротации ВСУ.

«Узбек» отметил, что в настоящее время из-за активности российских беспилотников на указанном участке фронта противник вынужден менять тактику как в использовании артиллерии, так и в целом в передвижении.

Собеседник агентства добавил, что также все больше появляется участков, на которых украинские военные лишены возможности передвигаться, поэтому там появляется все больше наземных роботов.

Командир уточнил, что в Харьковской области налажено взаимодействие с некоторыми другими подразделениями группировки ВС РФ «Север», поэтому если цель зафиксирована, то противнику достаточно проблематично уйти с данного участка.

Ранее сообщалось о крупных потерях ВСУ в Харьковской области, где активно действует группировка «Запад».

 
