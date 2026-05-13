На танкере ОАЭ произошла утечка топлива после атаки иранских БПЛА

Al Arabiya: на танкере ОАЭ Barakahу произошла утечка топлива из-за атаки БПЛА
На танкере MV Barakah, принадлежащем нефтяной компании ОАЭ, произошла утечка небольшого количества топлива после атаки иранских беспилотников. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам представителя эмиратской компании ADNOC Logistics & Services Barakah, танкер остается на якоре после инцидента, произошедшего 4 мая.

«К сожалению, в результате инцидента зарегистрирована небольшая утечка бункерного топлива», — сказал собеседник телеканала.

Он не уточнил точный объем попавших в море нефтепродуктов.

В компании заявили, что продолжают следить за ситуацией и взаимодействовать с профильными ведомствами и аварийными службами.

6 мая обозреватель Александр Херст написал в статье для газеты Guardian, что европейцы должны ввести санкции против президента США и его окружения из-за того, что действия американцев в Иране привели к «экологической катастрофе». По его словам, удары по Ирану привели к разливу нефти в Персидском заливе, к распространению «ядовитого дыма» от разбомбленных нефтяных объектов, к загрязнению сельскохозяйственных угодий и грунтовых вод «токсичными химикатами», а также к другим серьезным последствиям.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт в Иране грозит экологическими и радиологическими последствиями для стран Ближнего Востока.

