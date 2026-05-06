Европейцы должны ввести санкции против президента США Дональда Трампа и его окружения из-за того, что действия американцев в Иране привели к «экологической катастрофе». Об этом в статье для газеты Guardian написал обозреватель Александр Херст.

По его словам, американцы в Иране пытаются уничтожить не только людей, но и «экосистемы». Обозреватель подчеркнул, что удары по Ирану привели к разливу нефти в Персидском заливе, к распространению «ядовитого дыма» от разбомбленных нефтяных объектов, к загрязнению сельскохозяйственных угодий и грунтовых вод «токсичными химикатами», а также к другим серьезным последствиям.

По мнению Херста, европейские лидеры должны признать, что США — «враг глобального благополучия» и ввести санкции против американского руководства.

«Влиятельные лица, продвигающие повестку дня администрации Трампа, будь то в официальном или неофициальном качестве, должны столкнуться с индивидуальными санкциями, индивидуальными запретами на поездки и должны опасаться за свою личную свободу, если они ступят на землю страны, которая согласится привлечь их к ответственности», — написал он.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что конфликт в Иране грозит экологическими и радиологическими последствиями для стран Ближнего Востока. В том же месяце издание Independent сообщило, что через несколько часов после американо-израильских авиаударов по иранским нефтебазам в Исламской республике начались так называемые кислотные дожди.

Ранее Трамп пригрозил Ирану усиленными бомбардировками.