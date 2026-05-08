Эколог назвал различия последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе и Анапе

Эколог Лабеко: ситуации после разлива нефти в Анапе и Туапсе различаются

Последствия разлива нефтепродуктов, произошедших в разное время на пляжах в Анапе и Туапсе, имеют значительное различие. Об этом kp.ru рассказал председатель совета отделения партии «Зеленые» в Краснодарском крае Денис Лабеко.

По словам специалиста, пляжи Туапсе и Анапы абсолютно разные. Побережье в первом городе состоит из гальки, в то время как у второго песчаный пляж.

«Что лучше, а что хуже, сейчас говорить сложно. Единственное, чем эти истории похожи, в обоих случаях нельзя оставаться в стороне. И в Туапсе, и в Анапе мы видим, что все силы брошены на самые сложные участки», — заявил эколог.

При этом ситуация, произошедшая на территории Туапсе, оказалась менее тяжелой для самого пляжа, чем в Анапе. В настоящее время удалось уже убрать примерно 20 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси. Основные объемы токсичной грязи вывезены.

Украинские дроны атаковали Туапсе три раза за апрель. В ночь на 20 апреля на морском терминале вспыхнул пожар, произошла утечка топлива. Новое возгорание на НПЗ случилось 28 апреля. Его причиной стали обломки сбитых беспилотников.

Мэр города Сергей Бойко заявил, что в Краснодарском крае намерены полностью завершить очистку береговой линии Туапсе от следов нефтепродуктов к 1 июня.

Ранее в Туапсе начали пускать волонтеров на очистку берега от нефтепродуктов.