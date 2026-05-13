Армию смогут привлекать к защите арестованных за рубежом россиян

Госдума России одобрила законопроект, позволяющий использовать вооруженные силы страны за пределами ее границ в случае необходимости защиты граждан, находящихся там под арестом. Закон был принят сразу в двух чтениях, как сообщает официальный сайт нижней палаты парламента.

Внесенные изменения касаются федеральных законов «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне». Согласно пояснительной записке, они направлены на усиление охраны прав российских граждан от неправомерных действий со стороны иностранных государств. Это включает ситуации, связанные с арестами, незаконным удержанием, а также уголовными или иными преследованиями по решениям судов или международных судебных органов, в которых Россия не участвует.

Президент Владимир Путин будет принимать окончательное решение о задействовании Вооруженных сил для защиты граждан за границей.

По мнению политолога Ильи Ухова, изменения в первую очередь затрагивают «точечные» ситуации, позволяя освобождать россиян, попадающих под угрозу недружественных стран в международных водах или на заграничных территориях.

