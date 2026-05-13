В Госдуме оценили пуск новейшей российской ракеты, которой в мире «нет равных»

Новейшей межконтинентальной баллистической ракете «Сармат» нет равных. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 13 мая, говорится на сайте ГД.

«Этой ракете нет равных. Вчерашние испытания показали, что наш ядерный щит совершенствуется», — подчеркнул Володин.

Он высказал слова благодарности ученым, конструкторам, инженерам и военным за их вклад в повышение обороноспособности страны. Депутаты Госдумы поддержали Володина аплодисментами.

12 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил президенту России Владимиру Путину об успешном пуске ракеты «Сармат». По словам Каракаева, она превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны. Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца 2026 года.

Военный эксперт Роман Насонов отметил, что благодаря дальности применения свыше 35 тыс. км, ракетный комплекс РС-28 «Сармат» способен нанести удар с неожиданного для противника направления. Это означает, что для построения полноценной системы обороны противнику потребуется значительно больше сил, средств, подразделений, частей и соединений, уточнил специалист. Он добавил, что на данный момент «Сармат» — самый мощный комплекс, не имеющий аналогов.

Ранее в Госдуме указали на страх США перед «Сарматом».

 
