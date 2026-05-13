В Темрюкском районе продолжается тушение пожара на территории предприятия

МЧС продолжает тушить пожар на предприятии в поселке Волна Темрюкского района

В поселке Волна Темрюкского района продолжается ликвидация пожара на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В тушении огня участвуют 96 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону. Задействовано 29 единиц специальной техники.

13 мая стало известно, что в станице Тамань в Темрюкском районе в нескольких местах обнаружили обломки беспилотников, пострадал один мирный житель.

До этого оперштаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Предварительно, пострадал один человек.

12 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара дрона по гражданскому автомобилю были ранены двое мирных жителей.

Ранее ВСУ атаковали дронами «Дартс» ж/д вокзал в Брянской области.