В Темрюкском районе продолжается тушение пожара на территории предприятия

В поселке Волна Темрюкского района продолжается ликвидация пожара на территории одного из предприятий. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В тушении огня участвуют 96 человек, в том числе сотрудники ГУ МЧС России по региону. Задействовано 29 единиц специальной техники.
13 мая стало известно, что в станице Тамань в Темрюкском районе в нескольких местах обнаружили обломки беспилотников, пострадал один мирный житель.
До этого оперштаб сообщил, что обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Предварительно, пострадал один человек.
12 мая губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате удара дрона по гражданскому автомобилю были ранены двое мирных жителей.
Ранее ВСУ атаковали дронами «Дартс» ж/д вокзал в Брянской области.