Обломки БПЛА обнаружили в Тамани в нескольких местах

В Тамани обнаружили обломки БПЛА, пострадал один человек

В станице Тамань в Темрюкском районе обнаружили обломки беспилотников в нескольких местах, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в результате чего были выбиты стекла. В другом месте они упали на летнюю кухню, доме также повреждено остекление и двери.

На местах работают оперативные и специальные службы.

В результате падения обломков дронов пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь на месте.

До этого оперштаб сообщал, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Предварительно, пострадал один человек.

По последним данным, в поселке тушат пожар на территории предприятия. В ликвидации возгорания задействованы 96 человек и 29 единиц техники.

Ранее беспилотник ВСУ упал на жилую многоэтажку в Оренбурге.