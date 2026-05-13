Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Обломки БПЛА обнаружили в Тамани в нескольких местах

В Тамани обнаружили обломки БПЛА, пострадал один человек
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В станице Тамань в Темрюкском районе обнаружили обломки беспилотников в нескольких местах, пострадал один мирный житель. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Обломки беспилотника упали рядом с частным домовладением, в результате чего были выбиты стекла. В другом месте они упали на летнюю кухню, доме также повреждено остекление и двери.

На местах работают оперативные и специальные службы.

В результате падения обломков дронов пострадал один человек, которому оказали медицинскую помощь на месте.

До этого оперштаб сообщал, что обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна. Предварительно, пострадал один человек.

По последним данным, в поселке тушат пожар на территории предприятия. В ликвидации возгорания задействованы 96 человек и 29 единиц техники.

Ранее беспилотник ВСУ упал на жилую многоэтажку в Оренбурге.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!