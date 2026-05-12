В Брянской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль

Богомаз: в результатате удара дрона по автомобилю ранены двое мирных жителей
В результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины в Брянской области ранены два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

В селе Соловьевка Климовского района беспилотный летательный аппарат нанес целенаправленный удар по движущемуся гражданскому автомобилю. Находившиеся в машине двое мужчин доставлены с ранениями в больницу, где им оказали всю необходимую помощь.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

12 мая стало известно, что два сотрудника РЖД ранены в результате атаки украинского беспилотника на железнодорожный вокзал в городе Унеча.

6 мая на свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. По информации компании, огонь удалось локализовать и ликвидировать силами персонала предприятия. Отмечается, что предприятие «принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта».

Ранее в Брянской области был атакован пассажирский автобус.

 
