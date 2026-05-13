Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в российском регионе

На Кубани обломки БПЛА упали на территорию предприятия, пострадал один человек
Илья Питалев/РИА Новости

В поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Там заявили, что, согласно предварительным данным, пострадал один человек, ему оказывают необходимую помощь

«На территории предприятия произошло возгорание оборудования. На месте работают оперативные и специальные службы», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого сообщалось, что серия взрывов прозвучала в районе Анапы. Предварительно, российские средства противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники.

12 мая Вооруженные силы Украины атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников ВСУ никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (пострадали три квартиры и кровля), детский сад и школу.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

 
