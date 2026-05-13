Взрывы звучат в районе Анапы

SHOT: серия взрывов прозвучала в районе Анапы
Серия взрывов прозвучала в районе Анапы. Предварительно, российские военные сбивают украинские беспилотники, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители рассказали, что около 2:00 мск услышали 7-8 громких взрывов со стороны Черного моря. Кроме того, они видели вспышки в небе.

«Предварительно, ПВО уничтожает ВСУшные дроны над Черным морем», — пишет SHOT.

Официальной информации об атаке на город в данный момент.

Ранее в аэропорту Геленджика были введены ограничения на полеты.

Днем 12 мая ВСУ атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (повреждены три квартиры), детский сад и школу.

За последний месяц это уже не первая атака украинских БПЛА на удаленные от границы российские регионы. В конце апреля дроны впервые атаковали пригород Перми, Челябинскую и Свердловскую области.

Ранее житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ по предприятию.

 
