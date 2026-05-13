Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодарском крае

На Кубани один человек пострадал при падении обломков БПЛА на предприятии

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб субъекта в Telegram-канале.

«Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования.

В данный момент на месте работают оперативные и специальные службы.

До этого сообщалось о серии взрывов в районе Анапы.

Днем 12 мая ВСУ атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (повреждены три квартиры), детский сад и школу.

Ранее житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ на предприятие.