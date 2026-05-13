Обломки БПЛА упали на территории предприятия в Краснодарском крае

Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника на территории одного из предприятий в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб субъекта в Telegram-канале.
«Обломки БПЛА упали на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района. По предварительной информации, пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На территории предприятия произошло возгорание оборудования.
В данный момент на месте работают оперативные и специальные службы.
До этого сообщалось о серии взрывов в районе Анапы.
Днем 12 мая ВСУ атаковали Оренбургскую область. В результате удара беспилотников никто не пострадал, но один из дронов повредил многоэтажный дом (повреждены три квартиры), детский сад и школу.
Ранее житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ на предприятие.