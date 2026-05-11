Житель Белгородской области получил ранения при атаке дрона ВСУ по предприятию

Украинский беспилотник атаковал предприятие в селе Ясные Зори Белгородского округа, в результате чего пострадал сотрудник. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«У мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота», — отмечается в сообщении.

Мужчину доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи оказали пациенту всю необходимую помощь и перевели на амбулаторное лечение.

При ударе дрона были повреждены КамАЗ и легковой автомобиль. Еще одна легковушка полностью сгорела.

До этого Гладков сообщил, что четыре человека пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех муниципалитетах Белгородской области. 17-летний юноша получил баротравму при атаке беспилотника в селе Варваровка Белгородского округа. Еще один пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ после атаки дрона в селе Новая Таволжанка. Там же при детонации беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». Кроме того, в городе Шебекино мужчина получил баротравму в результате взрыва дрона в воздухе.

Ранее сообщалось, что чернокожий ветеран СВО будет баллотироваться в горсовет Белгорода.