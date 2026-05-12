ВС РФ после окончания перемирия поразили цели в Киеве и Днепропетровске

Вооруженные силы РФ после окончания трехдневного перемирия, объявленного в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне, возобновили удары по целям на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Из материала следует, что российские войска при выполнении боевых задач применили дроны-камикадзе типа «Герань-2».

«Они нанесли удары по объектам в Днепропетровске, Киеве и Житомире», — говорится в тексте.

Перемирие в честь Дня Победы действовало с 9 по 11 мая. Американский лидер рассказал, что лично обратился к Москве и Киеву с просьбой ввести режим прекращения огня. Глава Украины Владимир Зеленский намекнул, что Киев согласился с инициативой Вашингтона. Однако, как заявляло министерство обороны РФ, военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько тысяч раз нарушили перемирие.

11 мая в российском военном ведомстве сообщили, что ВС РФ в ответ на атаки со стороны украинских формирований нанесли поражение ВСУ в Запорожской области. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее российские бойцы с помощью листовок обратились к солдатам ВСУ в День Победы.