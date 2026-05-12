В ВСУ назвали безумием идею о выходе украинских войск из ДНР

Бывший депутат Верховной Рады и действующий военнослужащий Национальной гвардии Украины (НГУ) бригады «Рубеж» Андрей Ильенко назвал неприемлимым решением добровольный выход с территории Донецкой народной республики (ДНР). Свое мнение он высказал в интервью «Украинской правде».

«Добровольная сдача этого может радикально ухудшить военную ситуацию. Добровольный выход — это неприемлемое безумие», — сказал Ильенко.

По мнению военнослужащего, Украине стоит продолжать удерживать ранее занятые рубежи на линии фронта.

10 мая помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта зайдет в тупик, если Киев не выведет свои войска из Донбасса.

Российский лидер Владимир Путин днем ранее сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

Ранее Путин раскрыл, какая часть ДНР пока остается у ВСУ.