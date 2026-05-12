Суд передал дело о поддельных деталях для «Калашникова» в Подмосковье

Дело о хищении при поставках «Калашникову» передали в суд в подмосковных Химках
Октябрьский районный суд Иваново перенес рассмотрение уголовного дела о поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников» в подмосковные Химки. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов Евгений Груздев.

В ходе рассмотрения вопроса в отношении Алексея Мохова, обвиняемого в мошенничестве и контрабанде частей огнестрельного оружия, защита подсудимого заявила «о неподсудности данного уголовного дела Октябрьскому районному суду города Иваново». Уточняется, что пять эпизодов контрабанды были совершены в местах выпуска товаров на территорию РФ через Шереметьевскую таможню, расположенную в городе Химки.

По словам адвоката, при этом ивановский суд не стал отпускать из СИЗО единственного фигуранта, который находится под стражей, продлив ему меру пресечения еще на пять месяцев.

В ноябре прошлого 2024 года в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту поставок некачественных деталей концерну «Калашников». В нарушениях при выполнении гособоронзаказа обвинили одного из подрядчиков. Речь идет о компании «Интертехника».

По данным следствия, вместо собственных деталей подрядчик закупал аналогичные им в Китае. Поставщик заранее знал, что китайские детали не соответствуют техническим требованиям, однако продолжал поставлять их.

Ранее бывшего замдиректора «Калашникова» арестовали за мошенничество.

 
