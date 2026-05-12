В Ростовской области сбили БПЛА

В небе над Ростовской областью ликвидировали беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожен в Миллеровском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

При этом губернатор отметил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется, и призвал жителей соблюдать осторожность.

11 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон нанес удар по легковой машине в селе Вознесеновка в Шебекинском округе. По его словам, после атаки был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением руки и баротравмой. Его доставили в центральную районную больницу.

5 мая БПЛА атаковал трактор, работавший в поле в Ракитянском районе Белгородской области. Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Лаптевка. Водитель сельхозмашины получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее Путин отметил работу диспетчеров при атаке на авиацентр в Ростове-на-Дону.