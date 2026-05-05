В российском регионе при ударе ВСУ погиб тракторист

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника нанесли удар по трактору, который работал в поле в Ракитянском районе Белгородской области. В результате атаки погиб водитель сельхозмашины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в мессенджере «Макс».

Он уточнил, что инцидент произошел в районе села Лаптевка. По словам чиновника, мужчина скончался на месте от полученных ранений.

«Выражаю самые искренние соболезнования всем его родным и близким», — написал он.

Незадолго до этого Гладков заявил, что женщина и ребенок пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Белгород. Он рассказал, что ВСУ выпустили по городу два дрона. В результате повреждения получили один инфраструктурный объект и три легковые машины.

5 мая губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотник атаковал заправочную станцию в городе Льгове. По его словам, в результате удара двое оказались ранены два человека.

Ранее в России призвали быть готовыми к провокациям ВСУ в День Победы.