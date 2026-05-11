Житель Белгородской области пострадал при атаке украинского дрона

Гладков: мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на село под Шебекино

Украинский дрон нанес удар по легковой машине в селе Вознесеновка в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, после атаки был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением руки и баротравмой. Его доставили в центральную районную больницу.

«Для дальнейшего обследования и лечения бригада скорой транспортирует пострадавшего в городскую больницу №2 в Белгороде», — рассказал губернатор.

Он добавил, что транспортное средство получило повреждения.

В ночь на 11 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали предприятие в селе Ясные Зори в Белгородском округе. Как рассказал Гладков, пострадал один сотрудник — у него диагностировали слепое осколочное непроникающее ранение живота и минно-взрывную травму. Мужчину доставили в больницу №2 в Белгороде для оказания необходимой медицинской помощи. После этого врачи перевели его на амбулаторное лечение.

Из-за действий украинских войск оказались повреждены легковой автомобиль и «КамАЗ». Еще одна машина полностью сгорела, добавил губернатор.

Ранее жительница Белгородской области получила ранения при ударе ВСУ по частному дому.