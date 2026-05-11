Эстония выделит почти €20 млн на укрепление границы с РФ

Правительство Эстонии дополнительно направит €17 млн на укрепление границы с Россией. Об этом сообщает портал национального гостелерадио ERR.

Министр финансов Эстонии Юрген Лиги заявил, что республика сокращает расходы в других сферах, чтобы продолжать укрепление границы. Министр обороны страны Ханно Певкур предложил перенести финансирование завода по производству взрывчатки Hexest с 2027–2028 годов на текущий год.

В декабре прошлого года сообщалось, что Эстония приступила к строительству первых пяти бункеров у границы с Россией. Отмечается, что в ближайшие месяцы будет построено еще 23 бункера. Всего к концу 2027 года планируется возвести до 600 бункеров в северо-восточной и юго-восточной частях страны. Кроме того, к этому времени планируется вырыть 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

