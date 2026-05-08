В Минобороны РФ заявили об ударах ВСУ во время перемирия в честь Дня Победы

В период перемирия в честь Дня Победы Вооруженные силы Украины продолжают бить по позициям российских войск и по гражданским объектам в приграничных районах страны. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем канале в мессенджере «Макс».

«Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

Накануне российское оборонное ведомство предупредило, что в случае нарушения украинской стороной перемирия российские войска дадут адекватный ответ.

Россия объявила одностороннее перемирие 8-9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Соответствующее решение принял президент Владимир Путин. Президент Украины Владимир Зеленский официально не принял российское предложение. Вместо этого он объявил собственный «режим тишины» 5-6 мая.

7 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент США поддержал российскую инициативу. Заявления украинского лидера о «режиме тишины» она назвала «кровавым пиаром».

