Несколько человек получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: мужчина, раненый при атаке ВСУ на Вознесеновку, не выжил

Мужчину, который получил ранение при атаке Вооруженных сил Украины на Вознесеновку Белгородской области, не спасли. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В отделении реанимации областной клинической больницы медики делали все, чтобы спасти его, но полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал он.

В Шебекино результате ударов двух FPV-дронов по территории предприятия ранен мужчина: у него минно-взрывная травма и осколочные ранения. От госпитализации житель региона отказался, уточнил Гладков.

Также в результате удара беспилотника вблизи села Зозули Борисовского округа два человека получили ранения, они будут лечиться амбулаторно.

7 мая украинские военные с помощью беспилотного летательного аппарата нанесли удар по служебному микроавтобусу в Вознесеновке. Тогда губернатор рассказывал, что транспортное средство перевозило сотрудников одного из предприятий. В результате атаки пострадали два человека, еще один не выжил.

5 мая украинский БПЛА атаковал трактор, работавший в поле в Ракитянском районе Белгородской области. Гладков уточнил, что инцидент произошел в районе села Лаптевка. Водитель сельхозмашины получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в Белгороде после атаки украинских войск госпитализировали женщину и ребенка.