ВСУ при атаке на Белгород ранили двух человек, включая ребенка

Гладков: женщину и ребенка госпитализировали после атаки БПЛА на Белгород
Женщина и ребенок пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Белгород. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по городу два дрона. В результате повреждения получили один инфраструктурный объект и три легковые машины. На местах происшествия сейчас находятся сотрудники оперативных служб.

«Мальчика с осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу, женщину с осколочным ранением ноги — в городскую больницу №2», — сообщил губернатор.

Он добавил, что пострадавшему ребенку 11 лет.

4 мая украинский БПЛА ударил по городу Грайворон в Грайворонском округе Белгородской области. Как рассказал Гладков, из-за действий ВСУ пострадал мирный житель. В момент атаки он передвигался на велосипеде. Мужчину доставили в центральную районную больницу с осколочными ранениями ног. После оказания необходимой медицинской помощи его должны были транспортировать в больницу №2 в Белгороде.

Ранее дрон ВСУ атаковал сельхозтехнику в селе под Белгородом.

 
