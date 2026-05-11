Иран пропустил второй катарский танкер с СПГ через Ормузский пролив

Reuters: второй катарский танкер с СПГ проходит через Ормузский пролив

Катар провел второе судно со сжиженным природным газом (СПГ) через Ормузский пролив. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

«Танкер Mihzem, вместимостью 174 тыс. кубических метров, вышел из Рас-Лаффана и направляется на северо-восток в сторону порта Касим в Пакистане», — говорится в сообщении.

Накануне Катар провел первый танкер с СПГ через Ормузский пролив после начала конфликта США и Израиля с Ираном.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.