Катар провел судно с СПГ через Ормузский пролив

Bloomberg: Катар провел первое судно с СПГ через Ормузский пролив
Катар провел судно со сжиженным природным газом (СПГ) через Ормузский пролив, это произошло впервые после начала конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

«Судно Al Kharaitiyat, которое загрузилось на экспортном заводе в Рас-Лаффане ранее в этом месяце, покинуло пролив и находится в Оманском заливе», — говорится в сообщении.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.

 
