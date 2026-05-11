Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА

Писториус: Украина и Германия запустят совместное производство беспилотников
Heiko Becker/Reuters

Украина и Германия запускают совместное производство дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с радиусом полета до 1500 км. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев, передает украинское издание УНИАН.

Кроме того, Киев и Берлин подписали письмо о намерениях по запуску Brave Germany — совместной программы по развитию оборонных технологий и поддержке инновационных стартапов.

В апреле сообщалось, что Киев и Осло подписали соглашение о производстве украинских беспилотных летательных аппаратов на норвежской территории.

21 апреля Зеленский заявил, что Киев не самостоятельно создавал морские дроны (беспилотные надводные аппараты). Украине помогали зарубежные партнеры в лице Норвегии, Великобритании и Нидерландов — государств, имеющих большой опыт в развитии своего флота на море. Политик назвал эти три европейские державы ключевыми странами, «которые помогали с некоторыми технологиями».

Ранее в Польше захотели испытать производимые в стране беспилотники в реальном бою на Украине.

 
