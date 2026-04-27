В Норвегии начнут производить украинские беспилотники

Киев и Осло подписали соглашение о производстве украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на норвежской территории. Об этом сообщается на сайте правительства Норвегии.

«Соглашение открывает путь к совместному производству украинских дронов в Норвегии», — отмечается в заявлении.

В нем уточняется, что данное соглашение дополнило совместную декларацию о сотрудничестве в сфере обороны, подписанную главой Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стере. При этом украинский производитель беспилотников уже уведомил Осло о том, что рассчитывает поставить Киеву первые БПЛА до начала лета.

21 апреля Зеленский рассказал, что Киев не самостоятельно создавал морские дроны (беспилотные надводные аппараты). Украине помогали зарубежные партнеры в лице Норвегии, Великобритании и Нидерландов — государств, имеющих большой опыт в развитии своего флота на море. Политик назвал эти три европейские державы ключевыми странами, «которые помогали с некоторыми технологиями».

Ранее в Польше захотели испытать производимые в стране беспилотники в реальном бою на Украине.

 
