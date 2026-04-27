Польша захотела испытать производимые ею дроны в реальном бою на Украине

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Армия

МО Польши: производимые в стране БПЛА испытают в зоне конфликта на Украине
Inna Varenytsia/Reuters

Польша планирует проводить испытания производимых в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне конфликта на Украине. Об этом агентству PAP сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Он уточнил, что создаваемые польскими компаниями дроны должны сначала проходить испытания на отечественных полигонах, а затем — в условиях реальных боевых действий. При этом чиновник назвал Украину «уникальным полигоном для проведения испытаний», объяснив это наличием непосредственного контакта с иностранными войсками.

Как рассказал Томчик, в настоящее время Варшава и Киев изучают возможность совместного производства БПЛА. Если договоренности будут достигнуты, беспилотники начнут собирать на территории Польши.

23 апреля в польском министерстве обороны рассказали, что республика в 2026 году намерена потратить на закупку дронов в 250 раз больше средств, чем тремя годами ранее. Тогда на БПЛА и антидроновые системы потратили около 100 млн золотых (более 2 млрд рублей). В текущем году эти расходы хотят увеличить до 25 млрд золотых (более 520 млрд рублей).

Ранее Минобороны РФ раскрыло, где в Европе производятся беспилотники для Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
