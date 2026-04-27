Польша захотела испытать производимые ею дроны в реальном бою на Украине

МО Польши: производимые в стране БПЛА испытают в зоне конфликта на Украине

Польша планирует проводить испытания производимых в стране беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне конфликта на Украине. Об этом агентству PAP сообщил заместитель министра обороны республики Цезарий Томчик.

Он уточнил, что создаваемые польскими компаниями дроны должны сначала проходить испытания на отечественных полигонах, а затем — в условиях реальных боевых действий. При этом чиновник назвал Украину «уникальным полигоном для проведения испытаний», объяснив это наличием непосредственного контакта с иностранными войсками.

Как рассказал Томчик, в настоящее время Варшава и Киев изучают возможность совместного производства БПЛА. Если договоренности будут достигнуты, беспилотники начнут собирать на территории Польши.

23 апреля в польском министерстве обороны рассказали, что республика в 2026 году намерена потратить на закупку дронов в 250 раз больше средств, чем тремя годами ранее. Тогда на БПЛА и антидроновые системы потратили около 100 млн золотых (более 2 млрд рублей). В текущем году эти расходы хотят увеличить до 25 млрд золотых (более 520 млрд рублей).

Ранее Минобороны РФ раскрыло, где в Европе производятся беспилотники для Украины.