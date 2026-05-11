Ганчев заявил, что ВСУ атаковали грузовик с дровами

Ганчев: ВСУ атаковали грузовик с дровами для мирных жителей Харьковщины
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали при помощи беспилотника грузовой автомобиль, на котором доставляли дрова для мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.

«ВСУ, применяя БПЛА, атаковали грузовой автомобиль, на котором доставляли дрова населению, проживающему на освобожденной территории Харьковской области», — написал он.

Глава администрации уточнил, что водителю удалось спастись. Тот увидеть приближающийся дрон и быстро покинул транспортное средство.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные нанесли целенаправленный массированный удар по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. Ранения получили пять человек.

5 мая глава Брянской области сообщал, что при атаке ВСУ на село Алейниково в Стародубском округе не выжил сотрудник территориальной обороны. Украинские военные использовали FPV-дроны.

Ранее ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожской области.

 
