Власти сообщили, что в Брянской области погиб сотрудник терробороны

Богомаз: при атаке ВСУ по селу Алейниково погиб сотрудник терробороны
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что при атаке Вооруженных сил Украины по селу Алейниково в Стародубском муниципальном округе погиб сотрудник территориальной обороны.

По его словам, ВСУ атаковали населенный пункт с помощью FPV-дронов.

«В ходе выполнения боевых задач по защите мирных жителей, к сожалению, погиб сотрудник терробороны СГУП «ЦСН»Защита» Брянской области», — поделился Богомаз.

Он выразил соболезнования семье погибшего и пообещал всю необходимую поддержку и материальную помощь.

Накануне Богомаз сообщал, что два человека получили ранения при ударе ВСУ по территории, прилегающей к отделению «Почты России» в Брянской области.

Губернатор уточнил, что атака ВСУ произошла в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. По словам Богомаза, для ударов по гражданским объектам украинские военные использовали дроны-камикадзе. В результате ранены водитель специализированного автомобиля и сотрудник «Почты России». Их госпитализировали.

Ранее в Брянской области был атакован пассажирский автобус.

 
