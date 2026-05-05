ВСУ обстреляли поселок в Брянской области, есть раненые

Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка из Градов, ранены пять жителей

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что украинские военные нанесли целенаправленный массированный удар по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района.

По данным губернатора, для обстрела Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали реактивные системы залпового огня «Град».

«По предварительной информации, к сожалению, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок», — написал Богомаз.

Он отметил, что всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. В результате удара, по данным губернатора, есть возгорания, повреждены многоквартирный дом и частные жилые строения.

Богомаз назвал произошедшее бесчеловечным преступлением украинских террористов против мирных граждан.

5 мая глава Брянской области сообщал, что при атаке ВСУ на село Алейниково в Стародубском округе не выжил сотрудник территориальной обороны. Украинские военные использовали FPV-дроны.

Ранее ВСУ атаковали пассажирский автобус в Брянской области.