Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Лукашенко высказался об оснащении современным оружием белорусской армии

Лукашенко: Белоруссия не должна оснащать войска всеми видами современного оружия
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не следует оснащать армию страны всеми видами современного оружия. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Президент отметил, что без современного вооружения решать задачи обороны страны невозможно, но сделал одно уточнение.

«При этом хочу заметить, мы не должны бросаться на все виды вооружений, которые мы видим в современных конфликтах, или вы где-то в журнале прочитали, или вам кто-то сказал», — сказал он.

У армии страны должно быть такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры, добавил Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что без армии страна рискует прекратить свое существование. На церемонии награждения, проходившей в День защитника Отечества, он напомнил, что «без армии, без силовых структур, стоящих на страже правопорядка и закона, у нас вообще не будет ничего».

Говоря о безопасности страны он также заявлял, что наследники нацистов предпринимают попытки сформировать «бронированный кулак» для удара на восточном направлении.

Ранее Лукашенко назвал врагов Белоруссии.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!