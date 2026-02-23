Лукашенко заявил о попытке потомков нацистов создать «кулак» для броска на Восток

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении по случаю Дня защитников Отечества и Вооруженных сил страны заявил, что наследники нацистов предпринимают попытки сформировать «бронированный кулак» для удара на восточном направлении.

Глава государства отметил, что, по его оценке, подобные действия наблюдаются у границ Белоруссии. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем и внимательно отслеживается.

Лукашенко выразил мнение, что сдерживать возможную агрессию способна только современная, мобильная и хорошо оснащенная армия. По его словам, за последние годы в стране была создана именно такая армия, способная обеспечить мирное будущее государства. Президент добавил, что важную роль играют единство и сплоченность народа.

В обращении Лукашенко также напомнил о событиях Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что на белорусской земле всегда чтят воинов, защищавших Родину, и отметил значение подвига предков, которые одержали победу над нацизмом. По его словам, сохранение исторической памяти необходимо для того, чтобы подобные события не повторились.

Ранее Лукашенко заявил о сложном экономическом положении страны под давлением с запада и востока.