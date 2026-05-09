Лукашенко: враги Белоруссии — не народы, а реваншисты и потомки эсэсовцев
Александр Щербак/РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии угрожают не народы, а реваншисты — потомки эсэсовцев и бывшие участники движений вроде «лесных братьев». Об этом сообщает ТАСС.

«Знамя Победы сегодня в наших руках. Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле», — сказал он после церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы в Минске.

Лукашенко также отметил, что фашизм сегодня меняет внешние формы, но остается прежней по сути угрозой. Он подчеркнул, что идеи о превосходстве одних над другими продолжают приносить миру новые раны.

Президент Белоруссии указал на тех, кто, по его мнению, искажает историю, в частности убирает останки советских солдат, а также называет подвиг советского народа мифом.

До этого посол России в Австрии Андрей Грозов отметил, что в Европе все отчетливее прослеживается распространение нацистской идеологии, и подчеркнул, что Австрия, по его мнению, также не является исключением.

Ранее Захарова назвала абсурдом запрет в Германии на песни Победы.

 
