Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников в зоне СВО

Минобороны РФ: средства ПВО за сутки сбили 85 украинских дронов в зоне СВО
Shutterstock

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО российские войска ликвидировали 671 самолет, 284 вертолета, 144 888 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 260 танков и другой техники ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» в течение суток в ответ на огневые налеты ВСУ нанесли поражение противнику в Запорожской области. В ведомстве обратили внимание на то, что, несмотря на перемирие, украинские военные наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по российским позициям.

4 мая президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

Ранее российские бойцы с помощью листовок обратились к ВСУ 9 мая.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!