В Минобороны назвали число сбитых за сутки беспилотников в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в общей сложности с начала проведения СВО российские войска ликвидировали 671 самолет, 284 вертолета, 144 888 беспилотников, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 260 танков и другой техники ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» в течение суток в ответ на огневые налеты ВСУ нанесли поражение противнику в Запорожской области. В ведомстве обратили внимание на то, что, несмотря на перемирие, украинские военные наносили удары с использованием беспилотников и вели артиллерийский огонь по российским позициям.

4 мая президент России Владимир Путин объявил перемирие в зоне специальной военной операции по случаю празднования 81-й годовщины Победы над фашистами.

Ранее российские бойцы с помощью листовок обратились к ВСУ 9 мая.