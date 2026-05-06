Обсудсмен заявила о переговорах с Украиной по военнопленным

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в настоящее время идут переговоры об очередном обмене пленными с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Москальковой, она также обсуждает с украинским коллегой вопрос возвращения репрессированных на Украине россиян.

24 апреля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «193 на 193». Как рассказали в министерстве обороны России, вернувшиеся военные сначала находились в Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Вечером в тот же день самолет Ил-76МД, который транспортировал освобожденных бойцов, приземлился в Московской области.

Предыдущий обмен состоялся 11 апреля: тогда с подконтрольной Киеву территории вернулись 175 российских военнослужащих, и столько же человек было передано украинской стороне. Кроме того, Россия вернула всех граждан, захваченных Вооруженными силами Украины в Курской области. Посредническую роль в гуманитарной части процесса сыграли Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее семьи украинских солдат обратились к командованию ВСУ с просьбой спасти их родных.

 
