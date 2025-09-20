На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: украинские военные отбирали продукты у жителей Днепропетровской области

РИА: бойцы ВСУ отбирали у жителей Сосновки под Днепром продукты и технику
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Российским военным стало известно о случаях мародерства со стороны украинских вооруженных формирований в населенном пункте Сосновка Днепропетровской области. Разведчик с позывным «Окр» из 36-й гвардейской мотострелковой бригады российской группировки «Восток» сообщил РИА Новости, что бойцы ВСУ отбирали у местных жителей продовольствие и бытовую технику.

Разведчик рассказал о встрече с местным жителем, который сообщил, что украинские солдаты разграбили местный магазин и вывезли все продукты еще до прихода российских сил.

После мародерства ВСУ в Сосновке, как отмечается, осталось около двадцати жителей, преимущественно пожилые люди и их опекуны.

«Окр» подчеркнул, что украинские подразделения отбирали у мирных жителей имущество, значительно усложняя их жизнь. Он также добавил, что у населения отсутствует возможность защитить себя, а любые жалобы на действия украинских военных могут привести к трагическим последствиям.

11 сентября в Минобороны сообщили, что ВС России взяли под контроль село Сосновка в Днепропетровской области Украины.

Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.

СВО: последние новости
