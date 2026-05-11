Иран уничтожил вражеский дрон

Иранская армия сбила беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Никаких подробностей инцидента, за исключением того, что дрон был уничтожен системой противовоздушной обороны (ПВО), не приводятся.

8 мая стало известно, что средства противовоздушной обороны Ирана сбили два летательных аппарата в небе над городом Бендер-Аббас и островом Кешм на юге Исламской Республики.

4 мая Военно-морские силы Ирана заявили, что не допустили проход американских эсминцев в Ормузский пролив и выпустили ракеты по кораблю США. Это произошло после объявления американского президента о начале операции «Проект Свобода» по выводу из пролива судов, заблокированных на фоне конфликта. В Белом доме заявили журналистам, что теперь американским военным разрешено наносить удары по иранским силам при угрозе судоходству, несмотря на действующее прекращение огня.

Ранее в Ормузском проливе произошли боестолкновения между кораблями Вооруженных сил Ирана и США.