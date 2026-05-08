В Ормузском проливе произошли схватки ВС Ирана и США

В Ормузском проливе произошли боестолкновения между кораблями Вооруженных сил Ирана и Соединенных Штатов. Об этом сообщает иранское информагентство Fars.

«В Ормузском проливе уже несколько часов ведутся эпизодические столкновения между Вооруженными силами Ирана и американскими судами», — говорится в сообщении.

Подробности о характере столкновений и повреждениях не приводятся.

До этого американские источники писали, что 8 мая военные США атаковали иранские танкеры, которые пытались прорвать блокаду.

Между тем агентство IRIB информировало, что прошлой ночью Вооруженные силы Ирана сорвали попытку американских войск атаковать иранский танкер в Ормузском проливе.

Это произошло на фоне договоренностей Вашингтона и Тегерана о смягчении морской блокады в обмен на постепенное возобновление судоходства в Ормузском проливе.

Ранее верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявлял, что Исламская Республика планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом без американского присутствия.

 
