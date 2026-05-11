Иранские БПЛА атаковали в Персидском заливе принадлежащее США торговое судно

Иранские беспилотники атаковали в Персидском заливе американское торговое судно. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Принадлежащее транспортной компании из США судно Neha стояло на якоре вблизи столицы Катара, Дохи. На его борту не было груза.

Один дрон попал в судно, второй промахнулся. По имеющейся информации, никто из 23 членов экипажа не пострадал.

10 мая заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки Соединенных Штатов приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Исламской Республики.

8 мая стало известно, что в Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Ирана был атакован китайский танкер. На его борту была нанесена надпись «China Owner & Crew». После обстрела на корабле произошел пожар.

