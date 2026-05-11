Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Иранские БПЛА атаковали в Персидском заливе принадлежащее США торговое судно

Fox News: судно США подверглось атаке иранских дронов в Персидском заливе 
ВПК.name

Иранские беспилотники атаковали в Персидском заливе американское торговое судно. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Принадлежащее транспортной компании из США судно Neha стояло на якоре вблизи столицы Катара, Дохи. На его борту не было груза.

Один дрон попал в судно, второй промахнулся. По имеющейся информации, никто из 23 членов экипажа не пострадал.

10 мая заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что присутствие в Ормузском проливе кораблей Франции, Британии и других стран для поддержки Соединенных Штатов приведет к «решительному и незамедлительному ответу» Исламской Республики.

8 мая стало известно, что в Ормузском проливе впервые с начала боевых действий вокруг Ирана был атакован китайский танкер. На его борту была нанесена надпись «China Owner & Crew». После обстрела на корабле произошел пожар.

Ранее СМИ узнали, как Ирану удается удерживать контроль над Ормузом.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!