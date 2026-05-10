В США сообщили, что иранский БПЛА атаковал американское судно

Коммерческого судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», — сообщили в эфире.

Как уточнил телеканал, на борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.

До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что судна стран, которые «подчинятся» Соединенным Штатам и введут санкции против Ирана, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива.

4 мая на дрейфовавшем в Ормузском проливе грузовом судне HMM Namu под флагом Панамы произошел пожар. Позже в комплексном ситуационном центре министерства океанов и рыболовства Республики Корея сообщили, что в машинном отделении по левому борту произошел взрыв, предположительно, в результате атаки на судно.

