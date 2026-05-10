Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

В США сообщили, что иранский БПЛА атаковал американское судно

Fox News: американское судно подверглось атаке иранских БПЛА в Персидском заливе
Reuters

Коммерческого судно Neha, принадлежащее американской транспортной компании Safesea Group, подверглось атаке иранских беспилотников в Персидском заливе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Один беспилотник попал в судно, в то время как второй промахнулся. На момент атаки судно было без груза и стояло на якоре недалеко от Дохи», — сообщили в эфире.

Как уточнил телеканал, на борту судна находились 23 моряка, пострадавших нет.

До этого официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что судна стран, которые «подчинятся» Соединенным Штатам и введут санкции против Ирана, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива.

4 мая на дрейфовавшем в Ормузском проливе грузовом судне HMM Namu под флагом Панамы произошел пожар. Позже в комплексном ситуационном центре министерства океанов и рыболовства Республики Корея сообщили, что в машинном отделении по левому борту произошел взрыв, предположительно, в результате атаки на судно.

Ранее в Иране назвали условие для безопасного транзита через Ормузский пролив.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!