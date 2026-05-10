В Иране пригрозили «подчиняющимся» США странам проблемами в Ормузском проливе

Судна стран, которые «подчинятся» Соединенным Штатам и введут санкции против Ирана, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива. Об этом заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия, чьи слова приводит Tasnim.

«Отныне страны, которые подчинятся США и введут санкции против Исламской Республики Иран, обязательно столкнутся с проблемами при пересечении Ормузского пролива», — заверил он.

6 мая США решили приостановить операцию «Проект Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. По словам президента США, он пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

Позднее военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявили, что безопасный проход через Ормузский пролив будет обеспечен после того, как США прекратят угрожать его безопасности и будут введены новые процедуры.

Ранее Иран пригрозил США «неожиданными вариантами» ведения войны.

 
