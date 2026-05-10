Стала известна причина взрыва на южнокорейском судне в Ормузском проливе

Правительственная группа Южной Кореи в ходе расследования подтвердила, что причиной взрыва на южнокорейском судне в Ормузском проливе стала атака неопознанного летательного объекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Республики Корея.

4 мая на дрейфовавшем в Ормузском проливе грузовом судне HMM Namu под флагом Панамы произошел пожар. Позже в комплексном ситуационном центре министерства океанов и рыболовства Республики Корея сообщили, что в машинном отделении по левому борту произошел взрыв, предположительно, в результате атаки на судно.

По данным журналистов, судно принадлежит крупной южнокорейской компании HMM Co. В момент взрыва оно стояло на якоре вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов. На борту находились 24 человека — шесть граждан Республики Корея и 18 иностранцев.

В четверг Южная Корея направила в Дубай специальную правительственную группу для расследования инцидента. Как сообщили в МИД, уже в пятницу совместная следственная группа провела осмотр судна на месте происшествия.

«По результатам расследования подтверждено, что 4 мая неизвестный летательный объект поразил кормовую часть судна НММ», — заявили в МИД Южной Кореи.

В ведомстве отметили, что в настоящее время действуют ограничения для установления точного типа летательного аппарата и его физических характеристик. Сообщается также, что власти намерены провести дополнительный анализ собранных на месте обломков и других материалов.

Ранее Иран запустил в сторону кораблей США ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив.