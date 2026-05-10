В Иране назвали условие для безопасного транзита через Ормузский пролив

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив суда тех стран, которые присоединятся к санкциям США против Исламской Республики. Об этом в интервью агентству IRNA заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

«Отныне страны, которые последуют примеру США и введут санкции против Ирана, безусловно, столкнутся с трудностями при прохождении Ормузского пролива», — сказал он.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

По прогнозам Citigroup, цены на нефть могут подскочить до $110 за баррель, если движение в Ормузском проливе будет приостановлено еще на месяц.

Ранее Китай призвал как можно скорее открыть Ормузский пролив.