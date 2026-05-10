Министр обороны Латвии уходит с поста из-за украинских БПЛА

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс подал в отставку, после того как 7 мая на территорию страны вторглись дроны, передает гостелерадио LSM.

Глава оборонного ведомства объяснил на пресс-конференции, что решил оставить пост, чтобы защитить армию страны «от вовлечения в политическую кампанию».

Министр назвал последние инциденты с дронами «серьезными» и заявил, что иностранные БПЛА не должны угрожать безопасности граждан Латвии.

«Вооруженные силы, государственная обороноспособность и безопасность людей гораздо важнее любой министерской должности и интересов любой партии», — сказал Спрудс.

В ночь на 7 мая по меньшей мере два беспилотника упали в Латвии, один из них рухнул на нефтебазу в городе Резекне. Премьер республики Эвика Силиня заявила, что их точная принадлежность еще не установлена. Тем не менее она возложила ответственность на Россию. По данным Минобороны РФ, в ночь на 7 мая ВСУ пытались атаковать дронами Ленинградскую область через Латвию.

Ранее в минобороны Латвии объяснили, почему не стали сбивать украинские дроны.