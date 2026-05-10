Военнослужащих 108-й авиационной комендатуры Воздушных сил Украины перевели в штурмовые и беспилотные подразделения, которые затем перебросили на Харьковское направление. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам собеседника агентства, до этого эти военнослужащие занимались обслуживанием авиационной техники в Ивано-Франковской области. Он отметил, что ранее они отмечали за обслуживание авиационной техники украинских войск.

23 апреля в российских силовых структурах сообщили, что переброшенные накануне в Сумскую область подразделения штурмового полка ВСУ понесли потери. Речь идет о 425-м отдельном штурмовом подразделении «Скала», которое ранее передислоцировалось в Краснопольский район Сумской области.

До этого российские войска обнаружили на позициях ВСУ в Харьковской области ямы для пойманных дезертиров и отказников. По информации силовиков, внутри одной из них находилось три обезображенных тела украинских военных с признаками физического воздействия.

Ранее в Херсонской области во время атак ВСУ пострадали мирные жители.